28. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eines ist sicher: An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen nicht in den kommenden zwölf Monaten. Das ist natürlich ausgesprochen positiv, doch Mond und Jupiter warnen auf der anderen Seite davor, den Bogen zu überspannen. Bevor Sie eine Zusage machen, besprechen Sie lieber alles im Detail, damit Sie genau wissen, was für ein zeitlicher oder finanzieller Aufwand auf Sie zukommt. Sobald Sie alles geklärt haben, dürfen Sie dann aber loslegen, wer weiß, was Sie noch alles erreichen, von dem Sie bisher nicht zu träumen wagten! Aber alles in allem, haben Sie ein glückliches Jahr vor sich.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. Januar (viel Power), 23. – 25. Mai (durchsetzen), 1. – 3. September (Zuversicht).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Begeisterungsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut. Ich glaube fest daran

An diesem Tag geboren: Julia Roberts, Eros Ramazotti, Bill Gates, Bernie Ecclestone.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf wertvolle Erfahrungen, die Sie beruflich weiterbringen.

