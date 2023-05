29. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Mond und Uranus laden Sie dazu ein, auch die kleinen Freuden des Lebens zu genießen. Entrümpeln Sie Ihren Terminkalender, manchmal ist ein vergnüglicher Spieleabend mit Freunden oder ein romantischer Spaziergang mit dem Partner alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Aber es gibt auch Mars und Uranus, die Sie anmahnen, nicht überstürzt zu handeln, die Gefahr besteht nämlich. Und zu unüberlegtes Vorgehen könnten Sie hinterher sehr bereuen. Auch die Unfallgefahr ist erhöht. Passen Sie gut auf sich auf!

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (Flirtchancen), 13. – 15. Februar (tolle Neuigkeiten), 26. – 28. Juni (harmonisches Familienleben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Zuversicht, Tatendrang und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich und werde von Tag zu Tag stärker.

An diesem Tag geboren: Andrei Tupolew, Niki de Saint Phalle, Winona Ryder.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sie erkennen, wer es ehrlich mit Ihnen meint und da gibt es eine tolle Überraschung.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!