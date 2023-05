29. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eines ist mal sicher: An Ihnen kommt man nicht so leicht vorbei im nächsten Lebensjahr. Mond und Pluto weisen darauf hin, dass Sie sich in Sachen Durchsetzungsvermögen beinahe selbst übertreffen. Sie suchen nicht unbedingt die Konfrontation, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, haben Sie auch keine Scheu davor. Zudem warten Sie im richtigen Moment auch mit den passenden Argumenten auf, gute Voraussetzungen also bei allen wichtigen Gesprächen und Verhandlungen. Es gibt nur eines zu beachten: Hin und wieder können sich manche Projekte ein bisschen verzögern. Das mag an Kleinigkeiten liegen, doch es ist nun einmal nicht zu ändern. Ärgern Sie sich dann nicht, sondern bleiben Sie geduldig am Ball, dann gelingt Ihnen am Schluss doch noch alles.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. November (Selbstheilungskräfte), 25. – 27. Januar (Selbstbewusstsein), 29. – 31. August (Harmonie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungsstärke, Umsicht und sprachliches Geschick.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich fühle mich sicher und beschützt vom Universum.

An diesem Tag geboren: Per Mertesacker, Lech Walesa, Silvio Berlusconi, Anita Ekberg, Walther Rathenau, Horatio Nelson.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Über die vielen kleinen Erfolge, die Sie erringen.

