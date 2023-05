29. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ach, ist das Leben nicht schön? In den folgenden zwölf Monaten gewinnen Sie eine neue Leichtigkeit hinzu, die Ihnen ausgesprochen gut steht. Es muss nicht immer alles perfekt sein, da kann auch mal die Bügelwäsche herumstehen oder es dürfen ein paar Unkrauthalme im Garten sprießen. Instinktiv fühlen Sie, dass es manchmal wichtiger ist, den Moment zu genießen. Dabei sind Ihnen Mond und Jupiter behilflich, Sie lernen, die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen, vom gemütlichen Regennachmittag auf der Couch über das erste Schneeglöckchen bis zum Spieleabend mit Freunden. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut und das merkt man einfach. In der Familie finden Sie Zuneigung und Rückhalt, das stärkt Sie von innen heraus, so meistern Sie die Anforderungen im Arbeitsalltag mit links und haben noch genug Muse für Ihre kreativen Talente.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Oktober (gut für Fitnesstraining), 28. – 30. Dezember (tolles Gesprächsklima), 25. – 27. April (günstig für Erholung).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Kreativität und Lebensfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich bin dankbar für all das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren. Michael Jackson, Ingrid Bergmann, Hermann Löns, John Locke.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf herzerwärmende Momente im Kreise der Familie.

