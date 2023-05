3. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Immer unterwegs, immer offen für etwas Neues, so kennt man Sie und so liebt man Sie. Das wird sich auch im nächsten Lebensjahr nicht ändern, Sie finden immer wieder Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge liegen und Sie neugierig machen auf spannende Wissensgebiete. Der Mond rät allerdings, sich vor lauter Begeisterung nicht zu verzetteln. Behalten Sie den Terminplaner im Auge, denken Sie auch an Ihre beruflichen und privaten Verpflichtungen, sonst versäumen Sie vor lauter Hektik noch das, worauf es wirklich ankommt: Den Moment zu genießen und ganz bei sich zu sein.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. April (Liebe), 19. – 21. Juni (Hoffnung), 27. – 29. November (Wohlbefinden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Zuversicht und Abwechslung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich packe das jetzt an.

An diesem Tag geboren: Jogi Löw, Felix Mendelssohn Bartholdy, Henning Mankell.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein fröhliches und unbeschwertes Jahr.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick