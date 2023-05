4. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eines gleich vorweg: Von den Sternen werden Sie im nächsten Lebensjahr weder groß gefordert noch gefördert. Sie haben also mehr oder weniger freie Hand, in welche Projekte Sie Ihre Energie stecken wollen. Der Blick dürfte sich hauptsächlich auf familiäre und häusliche Themen richten. Ob Sie also Ihr Zuhause ein wenig umgestalten oder sich um Ihre Liebsten kümmern, bestimmt werden Sie im privaten Bereich viele erfüllende Stunden voller Geborgenheit und Glück erleben.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Mai (Wellness), 6. – 8. Juli (Kraft), 7. – 9. Dezember (Freude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leistungsbereischaft, Selbstvertrauen und Erfolgswille.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Charles Lindbergh, Ludwig Erhard, Dietrich Bonhoeffer, Eduard Zimmermann.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf viele gute Einfälle, die Sie im Leben weiterbringen.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!