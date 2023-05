3. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das könnte vor allem im zwischenmenschlichen Bereich eine interessante Zeit werden. Dank Mond und Venus glitzert Ihre Aura noch strahlender und geheimnisvoller als sonst. Man findet Sie anziehend und sympathisch, vielleicht haben Sie nun Gelegenheit, Ihren Bekanntenkreis zu erweitern oder es gibt herzerwärmende Momente in der Liebe. Dazu kommt aber auch, dass Sie sich in den folgenden zwölf Monaten auf Ihr Bauchgefühl verlassen können. Sie spüren, wenn es jemand gut mit Ihnen meint, und Sie bleiben erstmal in vorsichtigem Abstand, wenn Sie noch nicht wissen, wen Sie da genau vor sich haben. Das ist absolut richtig so, schließlich wollen Sie Ihre Zuneigung nicht an jemanden verschwenden, der es nicht verdient hat. Im Gegenzug freut man sich, wenn Sie ein wenig mehr Zeit fürs Privatleben haben.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. November (gut für Verhandlungen), 6. – 8. Mai (Karrierechancen), 13. – 15. Juli (Harmonie im Privatleben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie, Intuition und intensive Gefühle.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz für Zuneigung und Liebe.

An diesem Tag geboren: Louis Adlon, Carl von Ossietzky, Eleonora Duse, Clive Owen, Claudio Pizzaro.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf wunderbare Begegnungen und schöne Stunden mit der Familie.

Das sind Ihre Glücksbringer in dieser Woche!

Wie wird Ihr Tag heute?