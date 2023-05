4. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Mit Saturn haben Sie einen starken kosmischen Begleiter an Ihrer Seite. Er verleiht Ihnen einen realistischen Blick auf die Dinge und vor allem einen eisernen Willen. Wenn es nötig wird, konsequent an einer Sache dranzubleiben oder auch mal ein Opfer zu bringen und auf etwas zu verzichten, dann können Sie das auch. Gleichzeitig sind Sie im nächsten Lebensjahr verstärkt dazu fähig, besonnene Entscheidungen zu treffen und dann auch entsprechend umzusetzen, sei es nun privat oder am Arbeitsplatz. Diese klare Haltung trägt Ihnen den Respekt Ihres Umfeldes ein, besonders Kollegen und Vorgesetzte wissen diese Qualitäten zu schätzen. Man kann sich auf Sie verlassen und das ist sehr wertvoll.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Dezember (gut für Erholung), 1. – 3. Juni (Selbstvertrauen), 4. – 6. September (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein starker Wille, Ausdauer und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was mir guttut und wofür sich mein Einsatz lohnt.

An diesem Tag geboren: Christoph Waltz, Susan Sarandon, Franz Vranitzky, Buster Keaton, Luis Trenker, Charlton Heston, Cranach der Jüngere.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihren Erfolg dank Ihrer Fähigkeiten Stück für Stück weiter auszubauen.

