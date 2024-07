3 Sternzeichen haben dank des Mondes ab dem 27. Juli 2024 ein atemberaubend schönes Wochenende!

Den Samstag sollten Sie aufgrund der langen Mondpause in aller Ruhe angehen, lieber Fisch! Heute ist nicht der Tag für große Unternehmungen. Laden Sie doch einfach Ihre engsten Freund*innen zu einem gemütlichen Abend ein und probieren Sie doch mal ein neues Rezept aus, um sie zu verwöhnen. Die kleinen Freuden haben an diesem Tag eine besonders große Wirkung. Die spirituellen Energien, die in der Mondpause mitschwingen, empfinden Sie als besonders angenehm.

Am Sonntag sind Sie in Plauderlaune. Sie haben so viel auf dem Herzen und können gar nicht anders, als Ihre Mitmenschen an Ihren Gedanken, Ihren Meinungen und Ihren Ideen teilhaben zu lassen. Dieser Austausch wird dazu führen, dass Sie das ein oder andere Kompliment bekommen, das Ihr Herz zum Hüpfen bringt. Wertschätzung tut ja so gut!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nutzen Sie die Phasen der Ruhe und Gelassenheit für eine Meditation. Die Reise in Ihr Innerstes wird Sie voranbringen.