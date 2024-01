Die Mondpausen 2024: Wie Sie die wichtigen Termine richtig und mit Erfolg nutzen

Mondpausen werden viel zu oft mit Verboten zugekleistert. Dies und das steht da auf einer roten Liste. Den neuen Mietvertrag unterschreiben? Bloß nicht in der Mondpause! Auch jedem in einer Mondpause gebuchten Urlaub droht vermeintlich das Desaster. Und im Fitnessstudio fallen einem mondpausenbedingt sehr wahrscheinlich die Gewichte auf die Füße. Ist das wirklich so? Nein, nicht wirklich.

Dennoch stellt jede Mondpause, ehe man irgendetwas entscheidet oder irgendwas in Angriff nimmt, nicht verhandelbare Vorbedingungen: Man muss nach innen schauen, man muss auf seine innere Stimme hören und man muss seine Intuition wachrufen. Was wir da hören, sind vermutlich nur Flüstertöne unseres Bewusstseins, aber wir nehmen sie in einer Mondpause deutlicher wahr als sonst. Folgen wir diesen Einflüsterungen, sind wir bei allem, was wir tun und entscheiden, auf dem richtigen Weg. Auf einem Weg, der uns zu mehr Glück und einem erfüllten Leben führen kann. Auch zu einem günstigen Mietvertrag und einem Traumurlaub.

Andererseits gilt: Mondpausen sind das pure Gift für alles, was aus Hektik, Stress und momentanen Launen heraus geboren wird. Da mag man den Erfolg noch so sehr herbeisehnen, er wird nicht kommen. Hyperaktivität führt unter jeder Mondpause zur Lähmung und wer sich von Ereignissen treiben lässt, wird zum ohnmächtig Getriebenen. Gelassenheit ist unter jeder Mondpause das Gebot der Stunde. Am besten, Sie begegnen Ihrem Alltag unter Mondpausen mit einem milden Lächeln, liebe Leserinnen und Leser der Astrowoche! Und schon ist alles viel weniger dramatisch, als es vielleicht scheint. Mondpausen können jeden Sturm in Ihrem Leben schnell besänftigen. Jeden Sturm, auch den, der in der Liebe tobt.

Natürlich ist eine Mondpause ein idealer Zeitpunkt, um ein wenig zu meditieren. Meditieren? Das heißt vor allem, sich Zeit nehmen für sich selbst, Zeit für Nachdenklichkeit und Besinnung. Dafür reichen ein paar Minuten der äußeren Stille und der inneren Ruhe.

Jede Mondpause entlässt uns in unseren persönlichen Freiraum, wir können durchatmen, unbedrängt von Mondgefühlen. Und in diesen Momenten sind wir auch in mit all unseren Talenten in unserer eigenen Verantwortung, unser Potential kann sich frei entfalten. Was für eine großartige Chance! Nutzen wir sie, Mondpause für Mondpause.