30. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Dem Mond ist es zu verdanken, wenn Sie sich im nächsten Lebensjahr mehr und mehr geborgen und sicher fühlen. Sie übernehmen Verantwortung für Ihre Geschicke und genau das verleiht Ihnen eine innere Stärke, mit der Sie jede Herausforderung meis­tern können. Eine kleine Einschränkung gibt es aber: Wenn Ihnen jemand das Blaue vom Himmel verspricht, ist Vorsicht angesagt. Haken Sie dann lieber zweimal nach und prüfen Sie, ob das überhaupt möglich ist, was man Ihnen da verkaufen will – ansonsten lieber Hände weg, Sie schaffen es auch so.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Juli (neue Vorhaben gelingen), 3. – 5. Oktober (Harmonie), 3. – 5. Dezember (Freunde).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Frischer Schwung, Zuversicht und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird besser.

An diesem Tag geboren: Phil Collins, Gene Hackman, Franklin D. Roosevelt, Vanessa Redgrave.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viel Abwechslung und eine Menge neuer Inspirationen.

