7. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit erstaunlicher Ausdauer verfolgen Sie im nächsten Lebensjahr Ihre Ziele. Nur weiter so, das steht Ihnen gut – Sie werden sehen, was Sie alles erreichen können, wenn Sie am Ball bleiben. Wenn Sie hin und wieder einmal innerliche Unruhe verspüren, liegt das an Mars und Uranus. Das ist nicht weiter tragisch, lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen, Ihr Umfeld hilft Ihnen sicher gern dabei. Und da Ihnen im neuen Lebensjahr auch Venus zur Seite steht, haben Sie die besten Liebeschancen überhaupt. Und das Tolle daran, alles geht so einfach, locker und unbeschwert vonstatten. Singles sollten Ihre Augen offenhalten. Paare erleben eine interessante und aufregende Zeit, sie verlieben sich neu ineinander. Lassen Sie sich überraschen.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. März (Freunde), 19. – 21. August (Vertrauen), 19. – 21. Oktober (Liebesenergien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Seelenfrieden, Fantasie und ein harmonisches Privatleben.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Johann Nestroy, Anders Celsius, Hermann Maier, Luise Henriette von Oranien, Tom Waits.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Erkennen, was Sie wirklich möchten, und dadurch Erfüllung und innere Zufriedenheit finden.

