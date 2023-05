8. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit Engagement und einem starken Siegeswillen geht es ins nächste Lebensjahr. Sie würden am liebsten immer gleich zwei Stufen auf einmal nehmen, so motiviert sind Sie. Da dürften die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten lassen. Zwischen Selbstvertrauen und Rücksichtslosigkeit ist es allerdings nur ein schmaler Grat. Mit manchen Projekten sollten Sie aber erst warten, bis Sie die betroffenen Menschen in Ihrem Umfeld überzeugt haben, sonst regt sich mehr Widerstand, als eigentlich nötig wäre. Von riskanten Alleingängen ist jedenfalls abzuraten!

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. April (Glücksgefühle), 3. – 5. September (Einfallsreichtum), 13. – 15. Oktober (Optimismus).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Zärtlichkeit, Kreativität und Zuneigung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Adolf Kolping, Kim Basinger, Maximilian Schell, Sammy Davis Jr., Jean Sibelius, Maria Stuart.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine Weiterbildung, die Ihnen beruflich eine Menge Vorteile bringt.

