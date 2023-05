7 Mondprüfungen für Ihr Geld - Eine Woche des Erfolgs!

Wir haben viel unter den Tisch gekehrt, um ruhig schlafen zu können, vielleicht auch ganz wesentliche Einsichten und Erkenntnisse über unsere finanzielle Situation und die Zukunft zur Seite geschoben. Vielleicht weil Sie uns in diesem Augenblick unerträglich erschienen.

Ständig Probleme wälzen, das ist auch keine Lösung. Denn Sie werden Ihre Chancen nicht erkennen, wenn Sie nur grübeln .

Das astrologische Klima lässt jetzt Klarheit aufkommen. Es wird Ihnen bewusst: Jammern bringt nichts, Sie müssen die Probleme anpacken. Der Mond sagt Ihnen wie. Stellen Sie sich den Mondprüfungen!

Vielleicht begegnen Sie einem Menschen, der Ihre Fähigkeiten endlich richtig erkennt. Oder der Mond bringt Ihnen Geld , mit dem Sie nun mal wirklich nicht gerechnet haben. Aber der Mond birgt auch große Herausforderungen. Er wird Sie vor Prüfungen stellen, die Sie annehmen können oder auch nicht.

Ihnen wird gleichzeitig klar werden, welchen Weg Sie gehen müssen, um nicht mehr in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Sie können den Weg beschreiten oder auch nicht.

Wir haben das, was auf Sie zukommt, in Tage eingeteilt. Sie werden in diesem Horoskop von Tag zu Tag mit einer neuen Situation konfrontiert, mit neuen Möglichkeiten – aber auch mit Erkenntnissen, zu denen Sie gelangen können. Er übermittelt Ihnen Wahrheiten, die wir alle manchmal nicht hören wollen, die aber einen tiefen Kern haben, der Sie von vielen Problemen befreien kann, wenn Sie bereit sind, sich dafür zu öffnen.