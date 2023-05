8. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bitte lesen Sie am Vortag nach, denn auch bei Ihnen machen sich die enormen Energien Plutos bemerkbar. Auf der Positivseite bedeutet das, dass Sie sehr leistungsfähig sind und über jede Menge Selbstbewusstsein verfügen, das kann durchaus zu einer Erweiterung Ihres Verantwortungsbereichs führen. Leider verführt das aber hin und wieder dazu, sich in Auseinandersetzungen zu werfen, die eigentlich gar nicht nötig oder zumindest vermeidbar wären. Natürlich gibt es Konkurrenzsituationen, in denen man bestehen muss, aber die kommen nicht allzu häufig vor. Sie müssen jedenfalls Ihrem Partner, den Freunden oder der Familie nichts beweisen, besser ist es, mit Argumenten zu überzeugen und sich auf die beste Lösung für alle zu einigen.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. November (gut fürs Geschäft), 3. – 5. Februar (Stimmungshoch), 8. – 10. August (Selbstbewusstsein).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ehrgeiz, Verantwortungsgefühl und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann, ich muss nichts beweisen.

An diesem Tag geboren: Matt Damon, Ursula von der Leyen, Sigourney Weaver, Heinrich Schütz, Otto Heinrich Warburg.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Ihre Grenzen auszuloten und über sich hinauszuwachsen.

