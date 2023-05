Astro-Coaching: Auf andere zugehen

Aus astrologischer Sicht haben Sie es leicht, auf andere Menschen zuzugehen, mit ihnen Kontakt zu schließen durchaus auch mit der Absicht, dass daraus vielleicht sogar eine Liebesaffäre wird. Sie brauchen nur Ihr drittes Solarhaus zu aktivieren.

Es ist bei Ihnen das Zeichen Zwillinge, was für einen Widder wie Sie einer sind, ziemlich leicht zu integrieren ist. Es bedeutet schlicht und einfach, dass Sie nur auf jemanden zugehen müssen und dann anfangen zu reden. Alles weitere passiert von selbst. Sagen Sie jetzt bitte nicht, Sie wüssten nicht, was Sie sagen sollen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn Sie erst einmal loslegen, sprudeln Ihnen die richtigen Worte nur so aus dem Mund. Dafür benötigen Sie keinen Plan. Probieren Sie es einfach einmal aus!

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Widder!

