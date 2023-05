Astro-Coaching: So können Fische auf andere zugehen

Kaum ein anderes Zeichen hat mehr Schwierigkeiten beim Begegnen, als Fische-Geborene. Jemandem näher zu kommen und zu zeigen, dass man ihn mag, ist bei ihnen fast schon ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Astrologie sagt, Fische müssten ihr drittes Solarhaus aktivieren. Es ist der Stier. Das bedeutet, zu versuchen, den Menschen, dem sie näher kommen möchten, zu einem gemeinsamen Unternehmen zu gewinnen: Zusammen einkaufen zum Beispiel, kochen oder wenigstens über Rezepte reden. Ein weiteres Medium, das zum Stier gehört, ist die Natur . Das bedeutet, dass ein Rendezvous draußen in der Natur viel leichter fällt als beispielsweise in einem Café oder in einer Bar in der Stadt.

