Astro-Coaching: So können Stiere auf andere zugehen

Als Stier sind Sie eher behäbig. Es fällt Ihnen nicht gerade leicht, einfach auf andere Menschen zuzugehen und sie anzusprechen. Aber die Astrologie verlangt von Ihnen auch nicht, dass Sie so vorgehen müssen. Sie sagt, dass Sie Ihr drittes Solarhaus aktivieren sollen.

Das lautet bei Ihnen Krebs. Was bedeutet das? Sie sollen warten, aber dabei ihre Gefühle zeigen. Also lachen Sie, drücken Sie aus, dass Sie ein fröhlicher Mensch sind. Steht bei Ihnen aber Kummer an, dann zeigen Sie eben Ihren Kummer. Sie werden sehen, andere Menschen sprechen Sie darauf an und fragen Sie, was los ist. Und schon haben Sie den ersten Kontakt in der Tasche.

