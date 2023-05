Astro-Coaching: So kann ich Probleme lösen

Probleme besser verstehen, Probleme besser lösen. Wie die Jupiter-Therapie Sie befreit, erklärt Diplom-Psychologe und Chef-Astrologe Erich Bauer im Astro-Coaching.

Fast alle psychologischen Therapien basieren auf Einsicht und Verstehen. Jemand, der unter einem psychischen Problem leidet, hat sich im Koordinatensystem einer an sich stimmigen Welt verirrt wie ein Kind im Wald . Der Therapeut nimmt ihn an der Hand und zeigt ihm, dass er sich nur verlaufen hat und begleitet ihn zurück in die Welt.

In der Astrologie ist Jupiter der große Therapeut. Und es gibt eine Jupiter- oder Schütze-Therapie. Sie basiert genau darauf, jemanden, der ein Problem hat, die Einsicht zu vermitteln, dass es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt, dass er nur die Augen öffnen muss, um die Wahrheit zu erkennen. Dabei ist es so, dass jedes Sternzeichen eine andere Jupiter- oder Schütze -Therapie braucht, um Einsicht zu erlangen.

Im Astro-Coaching verrät Ihnen der Diplom-Psychologe und unser Chef-Astrologe Erich Bauer , was die Sternzeichen ausmacht und wie sie am besten Ihre Probleme lösen.