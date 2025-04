Neumond im April 2025: Er bringt Genuss, Wachstum und neue Wege!

Das Sternzeichen Stier gehört neben Jungfrau und Steinbock zu den drei Erdzeichen. Es gilt als freundlich, bodenständig und ausgeglichen. Stiere haben außerdem Liebesplanet Venus als ihren Herrscherplaneten, was ihnen zusätzlich den großartigen Sinn für Genuss, Kunst und Ästhetik schenkt.

Mit dem Neumond im Stier geht es demnach sehr sinnlich zu und das Vergnügen aber auch die Zeit mit den Lieblingsmenschen stehen im Vordergrund. Möglicherweise hat der Vollmond am 13. April in der Waage bereits dazu geführt, dass Versöhnungen stattgefunden haben und wir die Beziehungen zu anderen verbessern konnten oder neue geknüpft haben. Mit dem Neumond im Stier ist es dann an der Zeit, diese Bindungen weiter zu festigen und zu genießen.

Der Stier-Neumond stärkt jedoch auch das Selbstvertrauen und bringt uns nach einem ereignisreichen April wieder in unsere innere Mitte zurück. Zeit in der Natur sollte am Neumond-Tag nicht zu kurz kommen, da diese uns besonders stark erdet und neue Kraft schenkt. Denken Sie mit dem Neumond, der immer die beste Hilfe für Neuanfänge bietet, in jedem Fall daran, Altes Loszulassen, und sich auf alles Neue in der fröhlichen Frühlingszeit zu einzulassen.

Doch neben dem Vergnügen kommen auch Fleiß und Pflichtbewusstsein nicht zu kurz, denn Stiere sind auf Sicherheit bedacht und verstehen es, ihre materiellen Güter zu schützen. Das schenkt uns unter dem Stier-Neumond die beste Gelegenheit, neue Prioritäten zu setzen und etwas zu verändern. Dabei gelingt es besonders gut, in die Zukunft zu planen, denn wir sind konzentriert, belastbar und sehr fleißig. Mit neuen Projekten kommen wir zudem schnell voran, denn die Stier-Kräfte lassen uns hartnäckig und ausdauernd für unseren Erfolg arbeiten.

Wer den Mut aufbringt, etwas zu riskieren, kann jetzt langfristig davon profitieren. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über mögliche Investitionen und Anlagen. Sie finden mit dem Neumond die besten Wege, um Ihren Besitz zu sichern und oder auch zu vermehren. Wer eine Leidenschaft oder ein spezielles Hobby hat, kann dies zum Beruf machen und Erfolg ernten. Dazu gehören aber Mut und der Glaube an sich selbst. Dieser Neumond kann auch starke Veränderungen und Erneuerungen vorantreiben, besonders mit dem aktuellen Mars im Löwen, welcher uns zusätzlich in der Selbstverwirklichung unterstützt.

Mit dem Neumond im bodenständigen Stier macht uns einfach alles Freude, was wir selbst anpacken und mit den eigenen Händen erschaffen können. Dazu zählen beispielsweise das Kochen und Backen von leckeren Speisen oder auch das Basteln und Werkeln in der Hobbywerkstatt. Doch auch die Arbeit an der frischen Luft, das Gärtnern oder Anlegen von Gemüsebeeten weckt Freude und manch einer kann jetzt seinen grünen Daumen entdecken.

