Diesen 3 Sternzeichen beschert das Venus-Uranus-Sextil am 20.04.25 eine süße Liebesüberraschung!

Lieber Steinbock, auch wenn Sie sonst lieber auf Nummer sicher gehen, am Sonntag hat Uranus etwas anderes mit Ihnen vor. In seiner kraftvollen Verbindung mit der sinnlichen Venus bringt er frischen Wind in Ihr Liebesleben und ermutig Sie dazu, neues zu wagen. Vor allem Singles dürfen jetzt aufhorchen, denn eine Begegnung könnte Ihnen schon bald den Kopf verdrehen. Vielleicht ist es der Anfang von etwas, das Sie so gar nicht geplant haben - doch genau diese spontanen Entwicklungen sind der große Vorteils dieses Sextils. Auch Steinböcke in bestehenden Beziehungen fühlen sich plötzlich wie frisch verliebt. Das ist Ihr ganz persönliches Osterwunder!