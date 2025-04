Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 19. April 2025 das beste Osterwochenende!

Der Mond steht am Samstag im Steinbock und motiviert Sie dazu, alle Aufgaben schnell zu erledigen. Die letzten Ostervorbereitungen sind damit rasch abgehakt, und Sie können tun und lassen, wonach Ihnen zumute ist. Hören Sie sich doch einmal in Ihrem Freundeskreis um, ob jemand vielleicht noch etwas unternehmen möchte. Die Gespräche, die Sie heute führen, sind inspirierend und lehrreich.

Am Sonntag sollten Sie sich trotz des besonderen Anlasses lieber einen entspannten Morgen gönnen. Sie brauchen eine kleine Aufwärmphase, um in beste Osterlaune zu kommen. Aber Sie können unbesorgt sein, denn spätestens ab Mittag werden Sie an allen Aktivitäten, die heute so anstehen, viel Freude haben. Dieser Ostersonntag fühlt sich dann wahrhaftig nach einem Feiertag an, und Sie schätzen die Gesellschaft derer, die Sie am meisten lieben.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Seien Sie offen für die Meinungen anderer und hören Sie Ihren Gesprächspartner*innen aufmerksam zu.