Astroschule: Das 12. Haus in Ihrem Horoskop

Der Fische-Energie im allgemeinen Tierkreis entspricht im individuellen Horoskop das 12. Haus. Das Tierkreiszeichen, das vom 12. Haus angeschnitten wird, nennt Themen, die durch Meditation und Besinnlichkeit zugänglich werden. Ich habe daher den Begriff Stille für das 12. Haus gewählt.

Im 12. Haus trifft also der Fische-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 12. Haus in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.

Im persönlichen Horoskop ist Ihr 12. Haus das Tierkreiszeichen, das ein Zeichen VOR Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt, bzw 11 Zeichen danach.