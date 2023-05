Astroschule: Das 2. Haus in Ihrem Horoskop

Ein Horoskop besteht aus den 12 Tierkreiszeichen, den 12 Häusern, den 12 Planeten und den Beziehungen dieser Planeten untereinander. Im heutigen Astrologiekursus geht es um die Zeichen und Häuser.

Im individuellen Horoskop erkennt man den ganz persönlichen Reichtum am 2. Haus. Wie eine Rose im Mai aus sich selbst heraus ihre einmalige Schönheit entwickelt, findet der Mensch in seinem zweiten Haus den Stoff, durch den er sich selbst "zum Blühen" bringen kann, der ihn bereichert und der ihn mit den Anlagen seiner Seele versöhnt.

Das 2. Haus in Ihrem Horoskop bedeutet "Reichtum", "Ausstrahlungskraft", "Sinnlichkeit", "Haben", "Bestand", "Besitz" oder "Lust". Es ist dem Sternzeichen Stier zugeordnet.

Im 2. Haus trifft also der Stier-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 2. Haus in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.

Das zweite Haus in Ihrem persönlichen Horoskop ist das Tierkreiszeichen, das NACH Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt.