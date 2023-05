Astroschule: Das 6. Haus in Ihrem Horoskop

Das 6. Haus im Horoskop wirkt wie eine Schaltstelle zwischen dem Ich und der Außenwelt, in der innere Bedürfnisse mit den Anforderungen der Umwelt gekoppelt werden. Sind die inneren Wünsche zu mächtig, scheitern sie an den Möglichkeiten der Außenwelt. Sind die Anforderungen der Außenwelt zu groß, leidet der Mensch. So das Horoskop.

Das 6. Haus zeigt die ganz persönlichen Anforderungen, denen sich das Individuum stellen muss. Das Tierkreiszeichen, das vom 6. Haus angeschnitten wird, nennt die Aufgaben und Umstände, an die sich das Individuum anpassen muss.

Was dabei zählt, sind Vernunft und Einsicht in die Umstände des Lebens. Ich habe daher für das 6. Haus das Wort "Vernunft" gewählt.

Im persönlichen Horoskop ist Ihr 6. Haus das Tierkreiszeichen, das fünf Zeichen nach Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt.