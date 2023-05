Astroschule: Das 8. Haus in Ihrem Horoskop

Dem Zeichen Skorpion entspricht im individuellen Horoskop das 8. Haus. Das Tierkreiszeichen, welches vom 8. Haus angeschnitten wird, zeigt, was der Mensch in besonderer Weise hinterfragen muss, um zu wachsen. Ich habe für das 8. Haus im Horoskop den Begriff Hingabe ausgewählt.

Im 8. Haus trifft also der Skorpion-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 8. Haus in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.

Im persönlichen Horoskop ist Ihr 8. Haus das Tierkreiszeichen, das sieben Zeichen nach Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt.