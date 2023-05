Aszendent Widder: Was ihn ausmacht, wie er die Sternzeichen beeinflusst

Der Aszendent ist die verborgene, oft verkannte Kraft im Menschen. Die meisten von uns kennen ihn zwar, wissen, in welchem Sternzeichen er steht. Aber nur wenige nutzen ihn. Der Grund: Vielen Menschen wissen gar nicht, was ihr Aszendent genau bedeutet. Wir verraten es Ihnen! In der ersten Folge unserer Serie geht es um den Aszendent Widder.

Sie wissen nicht, in welchem Sternzeichen Ihr Aszendent steht?

Der Aszendent Widder ist der Draufgänger in uns, das ewige Stehaufmännchen, das niemals aufgibt, sich nach jedem Rückschlag wieder hochrappelt. Der Aszendent Widder macht Sie ungemein aktiv, dynamisch, kreativ und energisch. Jemand, der den Aszendent Widder hat, ist der ideale Unternehmertyp, denn er ist willensstark und gleichzeitig leidenschaftlich. Allerdings sind Menschen mit Aszendent Widder bisweilen sehr direkt bis beleidigend in ihrer Ausdrucksweise.

Ein Mensch mit Aszendent Widder ist mit wenig Kompromissfähigkeit ausgezeichnet, sieht Schwarz oder Weiß, unterscheidet zwischen Gut oder Böse. Menschen, deren Aszendent im Widder steht, sind manchmal aggressiv, rücksichtslos, bis zerstörerisch – und bereuen das nach jedem Streit.

Als Partner sind Menschen mit dem Aszendent Widder eher schwierig, weil sie häufig jede feste Bindung als Fessel empfinden. Jemand, dessen Aszendent im Sternzeichen Widder steht, braucht einen sehr toleranten Partner, der voller Verständnis seine kleinen Fluchten aus der Enge der Beziehung akzeptiert.