Baby-Typologie: Wie entwickelt sich mein Kind?Wenn Ihr Kind das Sternzeichen Fische hat...

Zart, sanft und lieb liegt das kleine Fischlein an seinem Lieblingsort, in Ihren Armen. Es braucht ganz besonders viel körperliche und gefühlsmäßige Zuwendung, denn Neptun, der Planet für Mystik und Intuition, regiert sein Zeichen. Fische sind ausgesprochen hilfsbereite, kreative und sensible Menschen. Von klein auf leben sie in ihrer eigenen Welt und hängen ihren Träumen nach. Ihr kleiner Fisch ist dabei aber belastbarer, als er aussieht. Lassen Sie ihm ruhig seine stillen Phasen des Rückzugs und seien Sie nicht erstaunt, wenn Ihr Dreikäsehoch eine fast hellseherische Begabung an den Tag legt. Offenheit, gerade wenn es um Gefühle geht, ist für den Fisch sehr wichtig, ebenso eine harmonische Umgebung. Stärken Sie sein Selbstbewusstsein, wann immer es geht und zeigen Sie ihm den Unterschied zwischen Fantasie und Realität.

Was dem Nachwuchs guttut:Märchenbücher über Feen und Elfen, eine Kiste mit alten Stoffresten, Klangspiele und Wasserfarben passen gut in das chronisch unaufgeräumte Kinderzimmer von Fisch-Junior. Auch wenn es nach einem Klischee klingt, Spaziergänge am Wasser, ein Planschbecken oder ein Aquarium sorgen für große Freude beim Fische-Kind. Es kann stundenlang Musik hören und mit einem Buch in eine andere Welt abtauchen. Dabei ist es voller Mitgefühl und engagiert sich gern in einem Verein, es sollte darüber nur nicht die eigenen Interessen vergessen. Verbissener Ehrgeiz in der Schule ist von ihm nicht zu erwarten, mit Ausnahme der musischen Fächer. Bei den Lehrern ist der Mini-Fisch zwar sehr beliebt, geht aber Konflikten gerne aus dem Weg. Auf seine unnachahmliche Art wird Ihr kleiner Liebling später erstaunlich erfolgreich im Leben stehen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische!

