Baby-Typologie: Wie entwickelt sich mein Kind?Wenn Ihr Kind das Sternzeichen Wassermann hat...

Es gibt jahrhundertealte Familientraditionen bei Ihnen? Das könnte sich mit der Geburt Ihres kleinen Wassermannes schlagartig ändern. Wenn es nach ihm geht, wird nichts so bleiben, wie es war. Der Wassermann wird regiert von Uranus, der für Überraschungen und Exzentrik steht. Unter diesem Zeichen gibt es so manche Genies, die zukunftsweisende Visionen, Erfindungen und Reformen hervorgebracht haben. Ihr Wassermännchen wird Sie also immer wieder mit seinen originellen Ideen überraschen und zum Lachen bringen. Allerdings beansprucht er schon von klein auf sein Recht auf eigene Gedanken. Verbote und Beschränkungen engen ihn ein und erregen seinen Widerspruch. Das erfordert wiederum den Einfallsreichtum der Eltern. Wenn Sie Ihrem kleinen Liebling gelassen auf spielerische Art zeigen können, was Sie von ihm erwarten, werden Sie staunen, wie reibungslos das funktioniert.

Was dem Nachwuchs guttut:Neugierig und aufgeweckt wie Wassermann-Junior nun einmal ist, sollte man ihn geistig fördern. Technik fasziniert ihn, ob im Museum, in Büchern oder als elektronisches Spielzeug zu Hause . Auch Science-Fiction-Geschichten fesseln ihn und er kann stundenlang mit dem Fernrohr in den Himmel schauen, Flugzeuge beobachten oder Drachen steigen lassen. Kindertheater, Masken und Verkleidungen sind ebenfalls ganz nach dem Geschmack Ihres Sprösslings. So früh wie möglich sollte man ihm einen Computer ins Kinderzimmer stellen, innerhalb kürzester Zeit wird der Junior die Materie beherrschen. Ihr Wassermännchen ist zwar durchaus kontaktfreudig, fühlt sich in einer Gruppe aber schnell einmal ausgeschlossen, kein Wunder, bei seiner eigenen Art zu denken. Lernen fällt ihm ausgesprochen leicht, die wohl schwierigste Lektion dürfte sein, ihm beizubringen, dass Regeln durchaus ihren Sinn haben.

