Baby-Typologie: Wie entwickelt sich mein Kind?Wenn Ihr Kind das Sternzeichen Waage hat...

Blicke in den Kinderwagen lösen verzückte Schreie aus? Kein Wunder, regiert doch Venus, die Göttin der Schönheit, das Zeichen der Waage. Sie gewöhnen sich schnell an die Komplimente für Ihr niedliches Waage-Kind. Harmoniebedürfnis und Diplomatie sind typisch für Waagen. Ihr kleiner Sonnenschein scheint das Wort Trotz gar nicht zu kennen. Stattdessen ist der Junior unglaublich zärtlich und brav. Aber Vorsicht, genau hier liegt die Venusfalle. So lässt man sich nur allzu leicht um den Finger wickeln und vergisst bei so viel Charme gerührt die mahnenden Worte, die man gerade aussprechen wollte. Sanfte Konsequenz ist bei Waage-Kindern gefragt. An Liebesentzug sollten Sie nicht einmal denken, geschweige denn damit drohen. Und falls Sie nicht stundenlang im Restaurant warten wollen, bis Ihre kleine Waage eine Wahl getroffen hat, unterstützen Sie sie bei der schwierigen Entscheidungsfindung. Sich nicht entscheiden zu können, ist nämlich eine ihrer wenigen Schwächen.

Was dem Nachwuchs guttut:Sportskanonen sind die Waagen nicht. Wenn Sie für Bewegung sorgen wollen, können Sie den Junior noch am leichtesten mit Ballspielen locken. Das gute alte Poesiealbum, Glanzbilder und Malsachen sorgen für mehr Begeisterung, ebenso wie MP3-Player oder Computerspiele. Haustiere werden liebevoll umsorgt, die Säuberung des Käfigs vergisst die kleine Waage allerdings gern. Ihr Waage-Kind ist sicher kein Einzelgänger, Sie werden Mühe haben, sich die Namen der neuen Freunde immer zu merken. Den richtigen Umgang mit Rücksichtslosigkeit und Konflikten muss die Mini-Waage allerdings noch lernen. Apropos Lernen, grundsätzlich gehört Ihr Nachwuchs zu den guten Schülern, vor allem im musischen und künstlerischen Bereich liegen seine Stärken. Ein Blick auf die Hausaufgaben kann aber nicht schaden, denn hier kann der Eifer schon einmal erlahmen. Aber keine Sorge, das hinreißende Lächeln Ihres Waage-Kindes wird auch später nie seine Wirkung verfehlen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!

