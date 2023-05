Beauty-Horoskop: Welcher-Make-up-Typ ist das Sternzeichen Jungfrau?

Ihr Stil kann sich sehen lassen, denn die Jungfrauen lieben es, gepflegt und elegant zu erscheinen. Was ihnen häufig fehlt, ist die entsprechende Neugier, was neue Produkte betrifft. Jahrelang die gleiche Creme zu verwenden, kann dazu führen, dass die Haut gar nicht mehr das bekommt, was sie eigentlich braucht. Hier gilt: Öfter mal was Neues. Gerade in der letzten Zeit sind viele sensationelle Produkte auf den Markt gekommen, die Mimikfalten entgegenwirken. Nachdem die typische Jungfrau häufig sehr kritisch schaut und die Stirn runzelt, sollte sie sich hier schlaumachen, was man dagegen tun kann. Wenn Jungfrauen durch einen dezenten Lippenstift zusätzlich ihren Mund betonen, kann das die Sinnlichkeit noch mehr betonen. Lipliner können außerdem helfen, kleine Unebenheiten auszugleichen. Ja, es gibt sogar Cremes, die Lippen etwas voller wirken zu lassen.

