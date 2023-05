Beauty-Horoskop: Welcher-Make-up-Typ ist das Sternzeichen Löwe?

Klar, eigentlich muss man einem Löwen nicht sagen, wie Sonnenblumen zu strahlen haben, aber dennoch: Die ständige Präsenz im Rampenlicht schlaucht. Darunter leidet schon mal die berühmte Löwenmähne. Kurpackungen, die Haar und vor allem auch die Kopfhaut in ihrer Funktion unterstützen, wären hier der richtige Anfang. Nachdem der Farbton Gold dem Löwen zugeordnet ist, könnte eine solche Nuance im Haar oder auch im täglichen Make-up tolle Akzente setzen. Auch eine Bodylotion mit dezenten Glitzereffekten kann sehr verführerisch machen. Nachdem sich Löwen gerne mit allem schmücken, was glänzt, ist bei Modeschmuck unbedingt auf eine gute Hautverträglichkeit zu achten. Löwen, die außerdem zu viel an einem Schreibtisch sitzen, dürfen sich ruhig in einem Fitnesscenter auf Vordermann bringen lassen. Ein gezieltes Training kann helfen, das Bindegewebe von Armen, Po und Beinen straff zu halten.

