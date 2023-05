Bringt dieser Jupiter mehr Frieden in unsere Welt?

Jedenfalls nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Aber warum ist das mit dem Frieden eigentlich so schwer? Man sollte doch mittlerweile gelernt haben, dass Religion, Macht und finanzielle Begehrlichkeiten keine ausreichenden Gründe sind, um unschuldige Menschen in eine gewaltsame Auseinandersetzung zu verwickeln – eine Auseinandersetzung, an deren Ende meist viele Verletzte und Tote zu beklagen sind, Gewinner hat ein Krieg noch nie hervorgebracht.

Immerhin, es gibt auch positive Meldungen: In Deutschland hat man letztes Jahr ein denkwürdiges Jubiläum gefeiert, 70 Jahre Frieden seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Den Rekord in Europa hält allerdings Schweden, dort herrscht seit 1815 Frieden. Trotzdem, seit fünf Jahren steigt die Zahl bewaffneter Konflikte weltweit an, oft in Regionen, die kaum bekannt sind und es selten in die Nachrichten schaffen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da kam wegen des Ukraine-Konflikts gar die Angst vor einem dritten Weltkrieg auf. Deshalb: Nein, der Übertritt Jupiters ins Zeichen Waage allein wird wohl nicht genügen, um auf der ganzen Welt für Frieden zu sorgen. Aber es ist ja von „mehr Frieden“ die Rede, und das könnte durchaus der Fall sein. Jedes Menschenleben, das durch ein Friedensabkommen oder einen Kompromiss gerettet wird, zählt.

Und genau das ist die Botschaft von Jupiter: Nie die Hoffnung aufgeben, immer an das Gute im Menschen glauben. Oder um es mit den Worten John Lennons zu sagen in seinem Song „Imagine“, der Hymne der weltweiten Friedensbewegung: „Stell dir vor, all die Leute lebten ihr Leben in Frieden. Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige! Und ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, und die ganze Welt wird eins sein.“