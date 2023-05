Bringt mir dieser Mond endlich Klarheit?

Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Erstens aktiviert diese Mondkonstellation nur bei denen entsprechende Kräfte, die offen dafür sind und keine Ausreden vorschieben, um nur ja nicht handeln zu müssen. Wir Menschen haben nun einmal den freien Willen, die Sterne zeigen lediglich an, wann ein Zeitpunkt für ein bestimmtes Vorhaben günstig ist und wann nicht.

Zweitens ist das mit der Klarheit so eine Sache. Ja, man wird plötzlich mutig und wagt sich auch mal in unbekanntes Terrain vor. Dann bucht man z. B. einen Cluburlaub, während man sonst eher auf kulturell wertvolle Busreisen gesetzt hat. Das kann gut gehen, muss aber nicht.

Oder der Cocktail an der Bar und die Sterne am Himmel vernebeln einem so die Sinne, dass man sich für den braun gebrannten Sunnyboy am Pool begeistern kann – den man im schnöden Alltag wohlweislich ignoriert hätte. Das ist auch soweit kein Problem, man sollte sich nur darüber bewusst sein, dass es sich um einen Urlaubsflirt handelt, der sich im wirklichen Leben erst noch beweisen muss.

Wahrscheinlicher unter diesen Mond-Vorzeichen ist aber, dass man schnell Feuer fängt und Leidenschaft mit Liebe verwechselt. Wenn die Schmetterlinge dann verflogen sind und die Sonnenbräune verblasst ist, könnte man in einem Moment der Er­nüch­terung feststellen, dass es nichts gibt, was einen verbindet – und man fragt sich, was man sich um Himmels willen dabei gedacht hat.

Immerhin, man ist dann um eine hoffentlich vergnügliche Erfahrung reicher und weiß, was man in Zukunft nicht mehr will. Mit Klarheit ist aber etwas anderes gemeint: Es ist entweder die Einsicht, dass es so nicht mehr weitergehen kann, oder dass man vor lauter Angst sein ganzes Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat.

Beides sind durchaus wertvolle Geschenke, die einem der Vollmond im Zeichen Wassermann macht. Ein Schuss Spontaneität und Risikofreude könnten vor allem den Erdzeichen, Stier, Jungfrau und Steinbock, und auch den Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische, nicht schaden. Luftzeichen wie Zwillinge, Waage und Wassermann und Feuerzeichen wie Widder, Löwe und Schütze sollten lieber zweimal überlegen.