Bringt mir Venus jetzt die große Liebe?

Zumindest trägt diese Konstellation die Möglichkeit in sich, dass nun zusammenfindet, was zusammengehört. Dazu sollte man kurz erklären, warum die kosmischen Signale gerade auf Rot stehen, rot, wie die Liebe: Sowohl Venus, die für Herzensangelegenheiten zuständig ist, wie auch Jupiter, der als Glücksplanet gilt, stehen derzeit im Zeichen der vernünftigen Jungfrau. Da ist zwar nicht gerade ein Feuerwerk an Leidenschaft und Gefühlsexplosionen zu erwarten. Das ist aber bei der großen Liebe auch gar nicht so wichtig.

Sicher, es darf und wird kribbeln, wenn man diesen einen besonderen Menschen trifft. Aber diese Beziehung soll ja länger halten, und da ist es eben günstig, wenn man nicht nur beim Händchenhalten zusammenpasst, sondern auch im Alltag. Die zwei Liebenden können optisch und charakterlich noch so unterschiedlich sein, aber langfristig erfolgreiche Partnerschaften haben immer eins gemeinsam: dass beide Partner ähnliche Werte und Lebenseinstellungen haben.

Wie hält man es mit Familie und Kindern, hat man ehrgeizige Karrierepläne, wie wichtig ist einem Geld? Ist es ganz selbstverständlich, dass nur einer den Haushalt schmeißt oder stellt man sich eine Aufgabenteilung vor?

Sicher, man muss immer mal Kompromisse machen und manchmal kann es sogar ganz spannend sein, wenn man durch den Partner eine neue Welt kennenlernt. Aber wenn der eine lieber mit Rucksack und Butterbroten in der Dose durch den Schwarzwald wandert und der andere von einer Wellness-Kur samt Verwöhnmenü im Sternehotel träumt, könnte es schwierig werden.

Wer sich unter der Konjunktion von Venus und Jupiter im Zeichen Jungfrau begegnet, dürfte diese Probleme nicht haben. Da passt es einfach, ohne große Worte und Diskussionen.

Grundsätzlich stehen deshalb auch die Chancen besser für die pragmatischen Vertreter der Erdzeichen, Stier, Jungfrau und Steinbock, ebenso für die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische, die sich meist nach Beständigkeit in der Liebe sehnen.

Feuerzeichen wie Widder, Löwe und Schütze oder Luftzeichen wie Zwillinge, Waage und Wassermann dagegen tun sich da ein bisschen schwerer. Sie hätten schon gern ein wenig Hollywood-Romantik, wenn es um die große Liebe geht. Aber nichts ist unmöglich in der Liebe!