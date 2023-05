Bringt Uranus jetzt das große Chaos?

Nein, eigentlich ist von Uranus nichts Dramatisches zu befürchten, zumindest nicht im Moment. Trotzdem sollte man bedenken, dass sich Uranus noch bis zum März 2019 im Feuerzeichen Widder aufhält und sich dort mit einer enormen Sprengkraft auflädt.

Seine Energien verleiten zu impulsiven Handlungen und einem großen Freiheitsdrang. Wer seine Wirkung spürt, ist von einem Tag, ja, in manchen Fällen von einer Minute auf die andere nicht mehr bereit, gewisse Zustände noch weiter zu ertragen – manchmal zum Schrecken der übrigen Betroffenen, manchmal aber auch zum eigenen Schaden.

Wann immer Uranus also eine angespannte Verbindung zu anderen Planeten eingeht, fällt es ein wenig heftiger aus als sonst. Das gilt auch für relativ flüchtige Aspekte wie in dieser Woche, wenn der Mond im Zeichen Waage in Opposition zu Uranus tritt. Mond-Aspekte dauern zwar nur zwei bis drei Stunden an, aber sie wirken auf unsere innerste Gefühlswelt ein und davon ist dann jeder betroffen.

In diesem Fall leitet diese Uranus-Opposition auch noch eine Mondpause ein, die bis zum nächsten Morgen anhält. Wundern Sie sich also nicht, wenn der Montagabend ein wenig ungemütlich wird und Sie Probleme beim Abschalten und Einschlafen haben. Möglicherweise fühlen Sie sich auch schneller angegriffen als sonst. Ablenkung heißt dann das Zauberwort, um Nervosität und Unruhe in den Griff zu bekommen, egal, ob Sie lesen, spazierengehen oder sich einen spannenden Film ansehen.

Es gibt übrigens noch einen anderen Punkt in Sachen Uranus zu bedenken. Das Zeichen Widder ist die kosmische Heimat des Planeten Mars, und wir befinden uns mitten in einem Marsjahr. Wenn man auf die letzten Monate zurückblickt, hat uns Mars auch schon ganz schön viel Kraft und Nerven gekostet – zumindest in der Zeit, in der er durch das Zeichen Skorpion lief.

Seit letzter Woche nun hält er sich im Feuerzeichen Schütze auf, da fühlt er sich wohler und dadurch wird auch für uns alles ein wenig leichter. Trotzdem bedeutet ein Marsjahr natürlich, dass sich im Zuge dieser feurigen Energien schnell mal Spannungen aufschaukeln können. Unter diesen Umständen darf man wirklich heilfroh sein, dass sich Planet Uranus derzeit immer nur in kurzen Etappen bemerkbar machen wird.