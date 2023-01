Was ist der chinesische Aszendent?

Auch in der chinesischen Astrologie spielt der Aszendent eine wichtige Rolle. Während der Aszendent jedoch in der westlichen Astrologie das Tierkreiszeichen meint, das zum Zeitpunkt der Geburt an der östlichen Seite des Horizontes aufgeht, ist dies in der chinesischen Astrologie etwas anders.

Chinesisches Horoskop 2023: Liebe, Beruf und Gesundheit im Jahr des Wasser-Hasen

Was erwartet Ihr persönliches Sternzeichen im Jahr 2023? Astrologin Jana Winter kennt die Antwort.

Hier gibt es einen Zyklus, in dem jedes der zwölf chinesischen Sternzeichen für 12 Stunden regiert. Dieser Zyklus startet um 23 Uhr mit dem Tierkreiszeichen Ratte und setzt sich dann bis zum Sternzeichen Schwein fort.

Sie wissen nicht alles über sich! Erfahren Sie bei einem persönlichen Coaching mehr darüber, welchen geheimen Einfluss Ihr chinesischer Aszendent auf Ihre Persönlichkeit hat. Suchen Sie sich Ihren passenden Berater auf Aurea aus und starten Sie noch heute Ihr erstes Gespräch.

Chinesischen Aszendenten berechnen: Übersicht

Damit Sie ganz leicht herausfinden können, welcher chinesische Aszendent Ihnen zuzuordnen ist, haben wir hier eine Übersicht zusammengestellt. Wenn Sie Ihre Geburtszeit kennen, können Sie nun ganz leicht nachvollziehen, ob Ihr Aszendent Büffel, Schlange oder auch Tiger ist.

23 bis 1 Uhr: Ratte

1 bis 3 Uhr: Büffel

3 bis 5 Uhr: Tiger

5 bis 7 Uhr: Hase

7 bis 9 Uhr: Drache

9 bis 11 Uhr: Schlange

11 bis 13 Uhr: Pferd

13 bis 15 Uhr: Ziege

15 bis 17 Uhr: Affe

17 bis 19 Uhr: Hahn

19 bis 21 Uhr: Hund

21 bis 23 Uhr: Schwein

Falls Sie es noch nicht kennen: So berechnen Sie Ihr chinesisches Sternzeichen

Bedeutung des chinesischen Aszendenten: Warum ist der Aszendent so wichtig?

Wenn Sie Ihren chinesischen Aszendenten kennen, gibt Ihnen das noch mehr Einblicke in Ihren Charakter und Ihre Persönlichkeit. Der Aszendent soll sich häufig insbesondere dann äußern, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen kommen.

Manchmal kann es sein, dass wir Verhaltensweisen entwickeln, die eigentlich nicht zu unserem Sternzeichen passen. In diesem Fall kann es helfen, seinen Aszendenten zu kennen, da dieser häufig genau diese Eigenschaften besitzt, die uns stutzig machen.

Ein wichtiger Hinweis: Der Aszendent soll immer mehr zu bemerken sein, je älter wir werden.

Erfahren Sie noch mehr über die Eigenschaften der chinesischen Sternzeichen oder vereinbaren Sie direkt eine umfassende Astro-Beratung, bei der Sie sich Ihr komplettes astrologisches Profil erstellen lassen können. Ein Startguthaben von 30 € wartet bereits bei Aurea auf Sie.

Mehr interessante Horoskope: