Chinesisches Monatshoroskop August 2021 für das Sternzeichen Affe

In der Liebe ist die Zukunft im August ein wichtiges Thema. Vergebenen Affen rät das chinesische Monatshoroskop: Sprechen Sie gemeinsam offen und ehrlich über Ihre Wünsche und Träume. Was bewegt Sie? Was möchten Sie zusammen erleben?

Vielleicht zeigt sich auch, dass es nun Zeit für den nächsten wichtigen Schritt in Ihrer Beziehung ist.