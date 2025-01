Diese 4 chinesischen Sternzeichen finden 2025 im Jahr der Holz-Schlange das große Glück!

Liebe Ratte, für Sie beginnt das neue Jahr direkt mit einem Raketenstart. Schon in den ersten Monaten des Jahres trauen Sie sich an größere Projekte. Diese bringen Sie dank der tollen Energien auch erfolgreich zu Ende. Vielleicht fragen Sie sich nach der ersten Hälfte des Jahres bereits, wie Sie mit allem so schnell vorangekommen sind. Nach einer kleinen Pause legen Sie zum Ende des Jahres nochmal richtig los und schaffen so gut wie alles, was Sie sich vornehmen.

Ihr Liebesleben braucht etwas länger, um in die Gänge zu kommen. Aber im Sommer ist es dann endlich so weit und Sie können sich auf tiefe Gefühle und eine verheißungsvolle Romanze freuen. Damit sind alle Auf und Abs der ersten Monate sofort vergessen. Singles können damit rechnen, dass jemand in ihr Leben tritt, der so schnell nicht von ihrer Seite weichen wird. Das zieht sich auch durch die kalte Jahreszeit und Sie erleben ganz besondere Momente mit Ihrem Schatz. Halten Sie nach Hunden, Drachen und Büffeln Ausschau, denn diese sind in diesem Jahr Ihre besten Partner*innen für Freundschaft und Liebe.