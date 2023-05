Chinesisches Monatshoroskop September 2021 für das Sternzeichen Büffel

Lieber Büffel, die Ereignisse der letzten Monate haben stark an Ihren Kräften gezehrt und noch ist kein Ende in Sicht. Sammeln Sie noch einmal all Ihre Energie und verfolgen Sie weiterhin Ihre Ziele. Am Jahresende können Sie dann die Lorbeeren Ihrer harten Arbeit ernten und auch Ihre Lieben werden mächtig stolz auf Sie sein. Bleiben Sie also unbedingt am Ball, es lohnt sich!