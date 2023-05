Chiron - der Stern, der Ihre Liebe rettet

Manchmal läuft es in der Liebe oder der Freundschaft einfach nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Ohne Vorankündigung, wie aus heiterem Himmel kriselt es plötzlich in der Beziehung und man weiß einfach nicht wieso, kann sich nicht dagegen wehren.

Derzeit liegt es wahrscheinlich an der kosmischen Komponente, die unser Leben durcheinander bringt. Denn ein Planeten-Orkan hat sich zusammengebraut! Die Kombination des strengen Saturns, dem düsteren Pluto und dem explosiven Uranus beeinflusst nun Ihr Liebesleben.

Doch zu Ihrem Liebesglück verbindet sich der Stern Chiron am 4. Juli mit der Sonne, um die Menschen vor den Kurzschlusshandlungen zu bewahren, die Ihre Beziehung in Gefahr bringt.

Er ist der große kosmische Heiler, der Ihrer Seele beisteht. Er wird eine Atmosphäre des Verstehens und der Nähe aufkommen lassen, wenn Sie ihm nur folgen!

