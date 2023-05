Darf man an Wunder glauben?

Ein ganz klares Ja. Ist das Leben an sich nicht schon ein Wunder? Und ist es nicht ein Wunder, dass jedes Jahr um diese Zeit die Wälder in einen Farbrausch verfallen, dass auf jeden Winter wieder ein Frühling folgt, dass man durch das Wunder der Liebe sein eigenes Kind in den Armen hält?

Nun, vielleicht sollte man erst einmal klären, was man unter einem Wunder versteht: Laut Definition ist es ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, da es entweder den Naturgesetzen oder der allgemeinen Erfahrung widerspricht, so dass es großes Erstaunen hervorruft.

So weit, so gut, aber das trifft es nicht ganz. Nehmen wir einmal das Beispiel Liebe. Psychologen und Neurologen können vielleicht erklären, welche biochemischen Vorgänge sich im Körper abspielen, wenn sich zwei Menschen begegnen und sich voneinander angezogen fühlen. Das hat aber mit der Liebe an sich nichts zu tun, diesem wunderbaren, wundervollen Gefühl, das zwei Seelen miteinander verbindet, meist für lange Zeit, manchmal sogar für die Ewigkeit.

Den Begriff Wunder kann man also ruhig ein bisschen weiter fassen, man denke nur an Schlagzeilen wie diese: „Wie durch ein Wunder hat das Kind den Sturz überlebt“ oder „Wie durch ein Wunder kam ein neuer Investor daher und die Arbeitsplätze konnten gerettet werden“.

Natürlich gibt es für solche Geschichten eine Erklärung, doch trotzdem ist es eine geradezu magische Erfahrung, wenn genau in dem Augenblick, in dem man schon alle Hoffnung fahren lässt, doch noch etwas Gutes passiert. Oder wenn man einen so ungeheuren und lebensverändernden „Zufall“ erlebt, dass man seine Skepsis aufgibt und dem Schicksal für dieses Wunder dankt.

In dieser Woche verbindet sich die Venus im Skorpion mit dem nördlichen Mondknoten im Zeichen Jungfrau. Was unter diesem Einfluss geschieht, hat meist mit Karma zu tun. Vielleicht macht man eine schicksalshafte Bekanntschaft, vielleicht kann auch ein uralter Konflikt endlich in Liebe aufgelöst werden.

Auf alle Fälle ist man achtsamer, hat ein besseres Gespür für Wunder. Wer sich ein Wunder in seinem Leben wünscht, muss offen dafür sein, muss im Vertrauen bleiben. Und man muss sich dann auch dankbar dafür zeigen, denn Dankbarkeit ist der beste Weg, um weitere Wunder anzuziehen.