Channeling: Die Verbindung mit höheren Dimensionen, Engeln und der Seele

Bevor man sich im Channeling versucht, kann man einige Aspekte beachten, um seine Medialität zu fördern. Ein guter Einstieg ist die Meditation. Es ist wichtig, einen guten Zugang zu seinen Gedanken zu haben und sich viele Momente der Stille und Reflexion zu nehmen. Außerdem kann man sich im Alltag zwischendurch immer wieder fragen, was die eigene Seele einem heute mitteilen möchte.

Journaling ist ein guter Weg, um die ersten Impulse unserer inneren Kommunikation zu visualisieren. Wichtig ist es außerdem, wachsam zu sein. Expert*innen glauben, dass alle Menschen Zeichen aus höheren Dimensionen bekommen – in Form von Zahlen, Symbolen oder intensiven Träumen. Achten Sie darauf, ob es sich bei wiederkehrenden Elementen Ihres Alltags um eine Botschaft eines Engels, eines Geistführers oder einer geliebten Person aus dem Jenseits handeln könnte.

Entscheidend ist natürlich außerdem, dass man offen für das Thema Channeling ist. Unsere Gedanken sind unser Kanal in die geistige Welt. Wenn wir diesen verschließen, werden wir keine Verbindung aufbauen können. Es ist also wichtig, Vertrauen in die eigene Medialität zu haben und sich außerdem nicht zu fürchten. Channeling ist keine Geisterbeschwörung, sondern der bewusste Zugang zu unserem Seelenleben!

