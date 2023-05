Das ausführliche Horoskop für diesen Monat: Ihre Juli-Sterne auf einen Blick!

Was haben die Sterne im Juli mit Ihnen vor? Können Sie es auch kaum erwarten, zu erfahren, ob dieser Monat ein guter Monat wird?

So viel können wir in diesem Horoskop schon einmal verraten: Der Monat Juli wird fantastisch! Und das nicht nur, weil das Wetter endlich sommerlich wird und der Urlaub ansteht. Denn im Juli haben die Sterne so Einiges mit Ihnen vor...

Es gibt gute Gelegenheiten für klärende Gespräche und neue kreative Ideen. Aber auch für die Liebe stehen die Sterne jetzt günstig. Vielleicht begegnen Sie ja Ihrer großen Liebe ?

Aber wann genau ist der beste Zeitpunkt, um mit dem Chef zu sprechen oder sich mit der besten Freundin zu versöhnen? Wir verraten es Ihnen! Im Horoskop für diesen Monat haben wir die wichtigsten Aspekte für den Juli zusammengefasst.

Am besten klicken Sie sich gleich mal durch die einzelnen Wochentage von dem Horoskop für diesen Monat durch - dann sind Sie bestens auf alles vorbereitet, was im Juli auf Sie zukommt...