Das chinesische Monatshoroskop für Juli 2025 für das Sternzeichen Büffel

Sie fühlen sich am wohlsten in Ihrer Beziehung, wenn es keine großen Gefühlsschwankungen gibt und alles im vertrauten Tempo verläuft. Ihr Schatz kommuniziert Ihnen nun allerdings, dass er*sie sich mehr Abwechslung wünscht. Zum Glück verleiht der Sommer Ihnen so viel Schwung, dass Sie dieser Bitte problemlos nachkommen können. Herrlich, Sie blühen richtig auf! Auch Singles tut dieser ungewohnte Liebesmut gut. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie diesen Juli nicht allein verbringen werden.