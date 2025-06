Das chinesische Monatshoroskop für Juli 2025 für das Sternzeichen Tiger

Sie sollten sich im Juli viel Zeit für Ihre*n Liebste*n nehmen. Gemeinsam verbringen Sie herrliche Sommernächte! Single-Tiger dürfen selbst entscheiden, ob sie sich in diesem Sommer auf sich selbst konzentrieren möchten oder ob sie bereit sind, ihr Herz zu verschenken. So oder so dürfen Sie sich in den kommenden Wochen auf eine sinnliche Zeit freuen.