Das chinesische Monatshoroskop für Juli 2025 für das Sternzeichen Drache

In der Liebe läuft in diesem Juli alles wie am Schnürchen, lieber Drache. Wenn Sie glücklich vergeben sind, können Sie sich auf einen romantischen Hochsommer freuen und Singles haben beste Chancen auf vielversprechende Begegnungen! Ihr Charisma wirkt anziehend auf die Menschen in Ihrer Umgebung. In jedem Raum, den Sie betreten, ziehen Sie die Blicke auf sich.