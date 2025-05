Das chinesische Monatshoroskop für Juni 2025 für das Sternzeichen Tiger

Die wärmeren Temperaturen tun Ihnen gut und Sie fühlen sich so wohl wie schon lange nicht mehr. Jetzt sollten Tiger so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen und Ihren Vitamin-D-Haushalt auffüllen. Wie wäre es mit Fahrradtouren ins Grüne oder auch Zelten unter freiem Himmel? Ein kleines Abenteuer belebt Ihnen Geist und macht Ihnen viel Spaß.