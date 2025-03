Das chinesische Monatshoroskop im April 2025 für das Sternzeichen Ratte

Der Frühling stimmt Sie positiv und schenkt Ihnen neuen Tatendrang. Jetzt stürzen Sie sich eifrig in neue Projekte und sind wieder zuversichtlich. Dennoch sollten Sie vor allem in beruflichen Entscheidungen nichts überstürzen, liebe Ratte! Überlegen Sie in Ruhe, was Sie wirklich möchten, und lassen Sie sich nicht von den Versprechungen anderer blenden.