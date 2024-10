Chinesisches Horoskop 2025: Sternzeichen Ratte

Liebe Ratte, Ihr Start in das neue Jahr ist geradezu bombastisch. Voller Elan und Tatendrang krempeln Sie die Ärmel hoch und wagen sich selbstbewusst auch an größere Aufgaben. Bis Mitte des Jahres haben Sie schon einiges in trockenen Tüchern. Das ist auch gut so, denn vor allem im September kann es eine kurze Durststrecke geben.

Aber Sie legen Ihre Hände bestimmt nicht in den Schoß und können mit Konzentration und Ehrgeiz einiges erreichen. Vor allem im November laufen Sie zur Hochform auf. Keine Aufgabe scheint Ihnen zu anstrengend zu sein.

